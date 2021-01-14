Rus uzman Altay Tankı'nın en güçlü özelliğini açıkladı

Türkiye tarafından geliştirilmesi devam eden ve seri üretime hazırlanan Altay Ana Muharebe Tankı (AMT) hakkında konuşan Rus askeri uzman Boris Rojin, Altay'ın Batılı muadillerine göre en önemli üstünlüğünün koruma olduğunu belirtti.

Moskova merkezli Askeri ve Politik Gazetecilik Merkezi uzmanı Boris Rojin, verdiği röportajda Altay tankın Batılı muadillerine göre en önemli üstünlüğünü açıkladı.

Rojin, "Tankın M-60 ve Leopard tanklarına göre başlıca üstünlüğü, her şeyden önce koruma. Türk ordusunun şu anda kullandığı Leopard ve İsrail’in modernize ettiği M-60 tankları Türk askeri yönetimini tatmin etmedi. Eylemleriyle ilgili yorumlar oldukça vasattı. Almanya’da dahi, tankların modern güdümlü tanksavar füzelerine karşı neden iyi performans gösteremediğini merak edildi" diye konuştu.

Türkiye’deki tank yapım sanayiinin ve mevcut tankların modernizasyonunun başlıca hedeflerden bir tanesinin "hem Batı hem de Sovyet yapımı tanksavar füzelerine karşı koyma kabiliyeti" olduğunu vurgulayan Rojin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, dinamik koruma sistemlerindeki sorunlarla ilgili, zira aynı Leopard tanklarının alın kısımları dahi isabet ihtimaline karşı korunmamış durumda. Kule, yan ve arka kısımlardan bahsetmiyorum bile.

Türkiye aynı zamanda orduda kullanılan Leopard ve M-60 tanklarının koruma sistemlerinin modernizasyonuyla ilgili konuları da çözmeye devam ediyor. Yani bu konseptler (yeni yapım ve modernizasyon) birbirini dışlamıyor, eş zamanlı olarak gelişiyor.

Motorla ilgili sorunlar, Almanya gibi dış tedarikçilere başvurulması gerekeceğini gösteriyor, dolayısıyla üretilecek tankların sayısı ilk etapta çok fazla olası beklenemez. Türkiye’nin elbette çok sayıda tankı var ve bu araçlar yapılan harekâtlarda kullanılıyor. Bu nedenle mevcut tank filosunu en kısa zamanda hareket halinde modernize etmek durumunda olacaklar."

Türkiye’nin tanklar için milli motor geliştirmesi konusuna da değinen Rojin, "Tamamen Türk menşeili bir motorun yapımının 2-3 yıldan daha fazla süreceğini düşünüyorum" diye konuştu.