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Gündem Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir
Gündem

Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir

ABD'nin F-35 savaş uçaklarını vermeyerek Türkiye'ye saygısızlık yaptığını belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin Rusya'dan Su-57 alması durumunda bölgesel bir süper güce dönüşebileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 19:48:00 -
Rus uzman açıkladı: Türkiye bunu yaparsa bölgesel süper güç olabilir

Rus emekli albay İgor Korotçenko, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Korotçenko, "F-35 uçağı almak Türkiye için önemli, çünkü bir yandan dış politika prestiji, diğer yandan da hava kuvvetlerinin cephaneliğine beşinci nesil savaş uçaklarını katma arzusu ile ilgili. Türkiye'nin harcadığı külli miktardaki para karşılığında ABD'den ambargo alması, NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi olan Türkiye'ye saygısızlık. Bu kabul edilemez. ABD, Türkiye'ye yönelik tüm kırmızı çizgileri geçti" dedi.

En uygun cevap SU-57

Washington'un bu eylemine en uygun cevabın, Ankara'nın Su-57 alımı olacağını kaydeden Korotçenko, "Su-57'nin F-35'ten daha iyi olduğu ortada, çünkü F-35 hafif bir uçak, Su-57 ise ağır bir uçak ve daha fazla silah taşıyor. Su-57 daha güçlü radara, daha üstün taktik ve teknik özelliklere sahip. Türkiye, Su-57'yi alırsa askeri anlamda günümüz dünyasının lider güçlerinden biri haline gelecek. Savaş gücü açısından Avrupa'daki diğer tüm NATO ülkelerini geride bırakarak bölgesel süper güç haline gelecek. Küresel askeri ve siyasi durum açısından mutlak bir nitelik kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

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