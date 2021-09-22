  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus uçağı radardan kayboldu
Dünya

Rus uçağı radardan kayboldu

Rus haber ajansları, Çin sınırına yakın konumdaki Habarovsk şehri yakınlarında bir askeri uçağın radarda kaybolduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 14:16:00 -
Rus uçağı radardan kayboldu

Rusya'nın Habarovsk şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzağında radarda son kez görünen AN-26'nın teknik bir uçuş gerçekleştirdiği sırada bir anda radardan kaybolduğu belirtildi.

Sovyetler Birliği yıllarından bu yana kullanılan Antonov-26 uçakları, son olarak bu yılın Temmuz ayında düşmüştü.

Rusya'nın doğusundaki Palana'daki havaalanı yakınlarında enkazına ulaşılan AN-26'da seyahat eden 28 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay