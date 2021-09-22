Rus uçağı radardan kayboldu
Rus haber ajansları, Çin sınırına yakın konumdaki Habarovsk şehri yakınlarında bir askeri uçağın radarda kaybolduğunu açıkladı.
Rusya'nın Habarovsk şehrinin yaklaşık 40 kilometre uzağında radarda son kez görünen AN-26'nın teknik bir uçuş gerçekleştirdiği sırada bir anda radardan kaybolduğu belirtildi.
Sovyetler Birliği yıllarından bu yana kullanılan Antonov-26 uçakları, son olarak bu yılın Temmuz ayında düşmüştü.
Rusya'nın doğusundaki Palana'daki havaalanı yakınlarında enkazına ulaşılan AN-26'da seyahat eden 28 kişi hayatını kaybetmişti.