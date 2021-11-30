Rus TV'sinde Erdoğancı ile İmamoğlucu konuk kapıştı

Rus TV'sindeki bir programda Türkiye'deki iç siyaset ve olası bir seçimin sonucu tartışma konusu oldu. İsrailli uzman Yakov Kedmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi alternatifinin olmadığını söyledi, Rus uzman Maksim Yusin ise, "İmamoğlu var" diyerek kargaları bile güldürdü.

TV Tsentr kanalında yayınlanan "Pravo Znat" (Bilme Hakkı) programında Kommersant gazetesi yazarı gazeteci Yusin, Türkiye'de liranın değer kaybetmesi bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi. Yusin, "Lira düştü ve başta İstanbul olmak üzere Türkiye kentlerinde Erdoğan'a karşı gösteriler yapıldı. Bu gelişmelere göz atarken Erdoğan'ın sorunlarının olduğu sonucuna varıyorum" iddiasında bulundu. Erdoğan'ın kendileri için "artılarını" da sıralayan Rus uzman, "Türkiye, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi. Rusya'dan S-400 füze sistemi alıyor. Yani Moskova için Erdoğan'ın artıları fazla" dedi. Aynı zamanda başta Ukrayna olmak üzere Suriye, Kafkaslar ve Türk dünyası gibi konularda Erdoğan'ın Moskova için olumsuz yönleri de bulunduğunu söyleyen Yusin, "Belki seçimler sonucunda Erdoğan'ın yerine Moskova için daha ılımlı, daha az fırtınasız ve daha çok öngörülebilir birisinin gelmesi iyi olur" diye konuştu.

"Türkiye'de Erdoğan'ın alternatifi var mı?" sorusuna komik cevap

Bunun üzerine program konuklarından İsrailli uzman Kedmi, "Türkiye'de Erdoğan'ın alternatifi var mı" diye sordu. Bunun üzerine Yusin, "Var. İstanbul Belediye Başkanı (Ekrem İmamoğlu)" cevabını vererek komik duruma düştü. İsrailli uzman Kedmi'nin, cezaevinde bulunan Rus muhalif lideri kastederek, "O zaman Aleksey Navalnıy için de Rusya'da iktidar için alternatif diyebiliriz. Türkiye'de Erdoğan'ın siyasi alternatifi var mı? Yok" sözleriyle görüşünde ısrar etmesi üzerine Yusin CHP'yi ima ederek, "Neden yokmuş ki? İşte az önce bahsettiğim muhalefet partisi var. Bu partinin temsilcileri İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanı" sözleriyle itiraz etti. Kedmi de, "Ama Türkiye İstanbul'dan ibaret değil. Türkiye büyük ve zor bir ülke" dedi.