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Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bu yıl Rusya’dan gelen turist sayısının yüzde 10-15’lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 11:30
Rus turist sayısı 6 milyonu geçecek

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Türk turizmi için en önemli pazar konumunda olduğunu belirterek, “Bu yıl Rusya’dan gelen turist sayısının yüzde 10-15’lik bir artışla 6 milyonu geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Fuarda buluştular

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nda değerlendirmelerde bulunan Bağlıkaya, TÜRSAB’ın, turizmin pazarlama alanındaki tüm önemli etkinliklere katıldıklarını vurguladı. Bağlıkaya, “Moskova Uluslararası Turizm Fuarı da Türkiye için önemli bir fuar. Bu fuarda da yerimizi aldık. Seyahat acentelerine burada diğer iş ortaklarıyla buluşma imkanı sunuyoruz” diye konuştu. Rusya’daki tur operatörlerinin, geçen yıl Türkiye’ye yönelik kapasitelerinin üzerinde piyasaya çıktıklarına işaret eden Bağlıkaya, “Bu durum ülkemize yönelik seyahati artıran etkenlerden bir tanesiydi. Piyasada çok fazla Türkiye satışı olduğu için fiyat dengesi de doğal olarak biraz doğru geldi” açıklamasında bulundu.

Yüzde 15 artış bekleniyor

Bu yıl için Rus turistlerin Türkiye ziyaretine yönelik radikal bir artış beklenmediğini anlatan Bağlıkaya, “Geçen sene 5,9 milyon turistle kapandı. Geçen seneye kıyasla bu yıl yüzde 10 ila 15’lik bir artışla 6 milyonun biraz üzerinde bir artış bekliyoruz. Bu sene biraz daha dengeli geçecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:30
  1. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
  2. Türk turizmi
  3. Moskova Uluslararası Turizm Fuarı
  4. TÜRSAB
  5. Rus turistler

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