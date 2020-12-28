  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rus turist otel odasında ölü bulundu
Aktüel

Rus turist otel odasında ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:47:40 -
Rus turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA (AA) - Tatil için Antalya'ya gelen Rus turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Konyaaltı sahilindeki bir otelde birlikte tatil yaptığı erkek arkadaşı Pavel Khapaev'i (40) gece geç saatlerde hareketsiz bulan Oksana Komarova durumu otel yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Khapaev'in cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis merkezine götürülen Komarova ifadesinde, Rusya Federasyonu'ndan iki gün önce tatil için Türkiye'ye geldiklerini belirterek, "Birlikte alkol aldıktan sonra uyuduk. Erkek arkadaşım Pavel Khapaev'in nefes almadığını sabaha karşı 04.30 sıralarında uyandığımda fark ettim. Hemen yetkililere haber verdim." ifadelerini kullandı.

Komarova işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TTB ihanetten vazgeçmiyor!
Gündem

TTB ihanetten vazgeçmiyor!

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ek tedbirler vaka sayılarında hızlı bir düşüşe sebep olurken Türk Tabipler Birliği'ne bağlı Tabip O..
Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor
Gündem

Korkutan artış! Geri dönüşümde alevler gittikçe yükseliyor

Son dönemde Avrupa’dan Türkiye’ye gönderilen atıklar rekor bir düzeyde artış kaydederken, geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların artma..
O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk
Ekonomi

O ülke duyurdu: 4 yeni petrol ve gaz yatağı bulduk

Suudi Arabistan'da 4 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulunduğu bildirildi.

Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay