Rus televizyonu RT: Türkiye kimseye bağımlı değil

Münübe YILMAZ

Rusya'nın en popüler televizyon kanallarından biri olan RT'nin internet sitesinde Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir yazıya yer verildi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tahlil edildiği Glenn Diesen imzalı yazıda, iki ülkenin savunma sanayisi alanında büyük bir anlaşma yapacağı öngörüsünde bulunuldu. Böyle bir anlaşmanın Türkiye ve Rusya’nın Suriye’deki ihtilaflarına da siyasi bir çözüm getirebileceğini belirten Glenn Diesen, “Bu durum, Türkiye'yi ABD'den daha da uzaklaştıracak ve Washington muhtemelen kendisini NATO 'müttefikine' daha fazla yaptırım uygulamak zorunda hissedecektir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, ABD'nin Kürtlerin bağımsızlığı kartını oynama seçeneğini sürdürmesinden endişe duyduğunu kaydeden Diesen, “Zira özerk bir Kürt devletini teşvik etmek, büyük Kürt nüfusa sahip dört ülke olan İran, Suriye, Irak ve Türkiye’yi istikrarsızlaştıracak ve zayıflatacaktır. İsrail de muhtemelen böyle bir politikayı destekleyecektir.” dedi.

Türkiye’deki Amerikancı NATO yandaşlarının çoğu tasfiye edildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Atlantikçi Gülencilerin ayıklanmasıyla Türkiye'deki Amerikan yanlısı NATO yandaşlarının çoğunun tasfiye edildiğine vurgu yapan Glenn Diesen, “Ankara, Soğuk Savaş'ın iki kutupluluğu çoktan geride kaldığı için ABD liderliğindeki bir askeri bloktan Rusya liderliğindeki bir ittifaka geçmeyi düşünmüyor. Bunun yerine, tüm büyük güç kutuplarıyla ilişkileri içeren çok kutuplu bir sistemde bağımsız bir aktör olarak kendini ön plana çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.