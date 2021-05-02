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Dünya Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı
Dünya

Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı

Rusya’nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının 40 bin dozluk ilk bölümü bugün Azerbaycan’a teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 16:12:00 -
Rus Sputnik V aşısının ilk teslimatı Azerbaycan'a ulaştı

Azerbaycan'ın Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşısının 40 bin dozluk ilk teslimatını taşıyan Rus kargo uçağı, başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Halef Halefov ve Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Gasimov aşının ilk partisini teslim aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 11 Mart'ta Rusya'dan 300 bin doz Sputnik V aşısı satın alınması için kararname imzalamıştı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, aşının testlerden geçtikten sonra ülkede kullanımına onay vermişti. Rusya’da yapılan analizler sonucunda Sputnik V’nin etkinliği yüzde 91.6 ile 97,6 olarak duyurulmuştu.

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