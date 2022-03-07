  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rus sporcudan tepki çeken hareket
Spor

Rus sporcudan tepki çeken hareket

Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine Rus sporcu Ivan Kulyak, formasında 'Z' yazılı mayosuyla katılırken, Ukraynalı sporcu Daniela Batrona ise Rus sporcuların olduğu podyumda yer almadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 00:44:00 -
Rus sporcudan tepki çeken hareket

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeler arasındaki gerilim spor alanlarına da sıçradı.

20 yaşındaki Rus jimnastikçi Ivan Kulyak, Doha'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Kupası ödül törenine ‘Z’ harfinin yazılı olduğu mayo ile çıktı.

Rus sporcunun bu hareketi tepkiye neden oldu. Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kulyak'a disiplin davası açmaya karar verdi.

Aynı turnuvada yarışan Ukraynalı 15 yaşındaki Daniela Batrona kendi yaş kategorisinde 3'ncü oldu.

Ödül törenine Ukraynalı sporcu Batrona katılmak istemedi. Ruslarla aynı podyumda olmak istemediğini söyleyen Batrona'ya sadece kendisinin bulunduğu podyumda madalyası takdim edildi.

Rus sporcular, daha önce getirilen yasak nedeniyle turnuvada ülkelerini bağımsız sporcu olarak temsil etti. Rus Viktorya Listunova birinci, Mariya Minaeva ise ikinci oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay