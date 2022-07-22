Rus şirketler harekete geçti... Türkiye'de fabrika açıp yüzlerce ev alacaklar

Rusya’ya uygulanan yaptırımlar, ülkede faaliyet gösteren birçok şirketin yönünü Türkiye çevirmesini sağladı. Şirketler, hem ofis arayışı hem de beyaz yakalı çalışanların barınma sorununu gidermek için gayrimenkul sektörünün kapısını çalıyor.

Son dönemde özellikle Rusya merkezli pek çok şirket ambargodan etkilenmemek için ofislerini Türkiye’ye taşıma arayışında. Aynı zamanda otel satın alarak turizm sektörüne de girmeye başlayan Rus şirketler, beyaz yakalı çalışanları için de konut arıyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan Rusya, savaşla birlikte yaptırımlara maruz kalınca ticari operasyonlarını yürütmekte ve ihracat yapmakta zorlanıyor. Bu zorlukları aşmak için bir kısmı Türkiye’de gelip, ofis ve şube açtılar. Perakenden lojistiğe uzanan geniş bir alanda gelişler oldu" bilgisini verdi.

Öte yandan Rusya’ya yönelik faaliyet gösteren bazı uluslararası şirketlerin de Türkiye’de ofis açtığını anlatan Akbal şunları söyledi:

"En az 1 yıllık operasyonlarını Türkiye’den yürütecekler. Böylece beyaz yakalılar da geldi. Bu çalışanları için de bizden daire bulmamızı isteyen şirketler var."

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak da savaşla birlikte yabancı şirketlerin Türkiye’ye artan ilgisine dikkat çekti. Ukrayna’dan teknoloji şirketlerinin, Rusya’dan ise daha çok ithalat ve ihracatla uğraşan firmalardan talep geldiğini belirten Bucak, söz konusu şirketlerin koordinasyon ve merkez ofislerini Türkiye’ye taşımak istediklerini kaydetti.

Bucak, Türkiye’de resmi prosedürlerin zorluğu, kullanıma hazır ofis sıkıntısı, yüksek ofis fiyatları ve Türk çalışan bulundurma zorunluluğu nedeniyle çok sayıda şirketin rotasını Dubai’ye kaydırdığını söyledi.

Şirketlerin Türkiye’ye sağlayacağı katkıya odaklanılmasının önemine değinen Hakan Bucak, "Bu amaçla Türkiye ekosistemine çok iyi katma değer sağlayacak şirketlerin seçilmesi amacıyla bürokrasi analizi yapacak komite oluşturulabilir. Örneğin teknoloji, startup gibi alanlarda firmalara kolaylık sağlanabilir" diye konuştu.

Fabrika bakıyorlar

Realtyplus Franchising Kurucu Ortağı Özhan Carda da, Rusya’da Ar-Ge departmanı olan bir şirketin merkezini Türkiye’ye kaydırmaya başladığını ifade ederek, “Onların da çalışanları için gayrimenkul arayışı var. Ukrayna ve Rusya’da merkezi olan şirketler en yakın nokta olarak Türkiye’yi tercih ediyorlar” dedi.

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, Rusya’ya yönelik uzayan ambargo sürecinin Rus şirketlerin yönünü Türkiye’ye çevirdiğini belirterek, "Bizden de depo ve fabrika alanı gibi istekleri oluyor” diye konuştu.

Ergüven, fabrika için İstanbul, İzmit, Bursa, Çorlu ve Tekirdağ’a bakarken aynı zamanda otel satın alma ve işletme gibi turizm alanına da yatırım yapanlar olduğunu söyledi.

Şirketlerin yanı sıra Avrupalı markaların çekilmesiyle işini kaybeden Rus beyaz yakalı grubun da Türkiye’de iş bakmaya geldiğini anlatan Ergüven, “Çünkü Ukraynalılar birçok Avrupa ülkesi tarafından kabul edilirken, Ruslar için böyle bir imkan yok. Bu nedenle Türkiye’yi tercih ediyorlar" bilgisini paylaştı.