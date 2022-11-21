Rus şirket Türkiye kararını ilan etti! Tek olacaklar

Rus hava yolu Red Wings, Kış döneminde İzmir'e uçuş başlatıyor.

Rus hava yolu Red Wings 23 Aralık'tan itibaren Moskova-İzmir uçuşlarına başlıyor.

İzmir'in Türkiye'nin Ege Bölgesindeki en büyük kültür ve turizm merkezi olduğunu belirten Red Wings, bu hatta uçuş yapan tek Rus hava yolunun kendisi olacağını belirtti.

Haftada bir (cuma günleri) yapılacak uçuşların SSJ-100 uçaklarıyla icra edileceği ve uçuşların 5 saat 15 dakika süreceği kaydedildi.

Rus seyahat uzmanları Rusya'dan İzmir'e ilk defa kış operasyonu yapıldığını belirtiyor. Pandemiden önce İzmir'in Rusya'da diğer Türk destinasyonlarına nazaran daha az talep gördüğünü belirten uzmanlar, ancak ambargolardan dolayı uçulan yurt dışı destinasyon sayısının azlığından dolayı İzmir'in de talep göreceğini ifade ediyor.