Rus şirket Türkiye kararını duyurdu! 26 Kasım'dan itibaren...

Rus hava yolu Red Wings Soçi'den İstanbul ve Tel Aviv'e uçuş başlatıyor.

İstanbul'a uçuş başlatan Rus hava yolu şirketlerine bir yenisi daha ekleniyor. Red Wings 26 Kasım'dan itibaren Soçi-İstanbul uçuşlarına başlıyor. Uçuşlar, cumartesi ve pazar olmak üzere haftada iki gün olarak icra edilecek. Red Wings, Rossiya, Azimuth ve IrAero'nun ardından Soçi’den İstanbul'a uçuş başlatan dördüncü Rus hava yolu oluyor.

Red Wings'in 28 Kasım'da başlayacak Soçi-Tel Aviv uçuşları ise pazartesi günleri 100 yolcu kapasiteli SSJ100 tipi uçaklarla yapılacak.