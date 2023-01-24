Rus şirket sayısı Türkiye'de arttı! Konutta oturum izni sonucu yeni rekor: Antalya'ya Ruslar akın ediyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, AA muhabirine, Oda verilerine göre, kentte geçen yıl 7 bin 376 yeni şirket açıldığını, 2 bin 964 şirketin de kapandığını söyledi.

Kentte 2022'de açılan yabancı sermayeli şirket sayısının 1244 olduğunu aktaran Bahar, 2021'e göre yüzde 131'lik bir artış gözlendiğini kaydetti.

Geçen yıl açılan yabancı şirketlerin sahiplerinin büyük bir bölümünü Rusların oluşturduğuna işaret eden Bahar, şunları söyledi:

"- 420 şirketle Ruslar ilk sırada, İranlılar 136 şirketle ikinci sırada yer alıyor. İran'ı ise 128 şirketle Almanya, 74 şirketle Ukrayna, 52 şirketle Kazakistan takip ediyor.

- Azerbaycan'dan 44, Hollanda'dan 24, Ürdün'den 23, Türkmenistan ve Belarus'tan da 22'şer firma ilimizde faaliyet gösteriyor."

Yüzde 527 arttı

Ruslara ait şirket sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 527 oranında arttığına dikkati çeken Bahar, Kazakistanlıların şirket sayısında yüzde 205, Ukraynalıların şirket sayısında ise yüzde 155 oranında artış yaşandığını bildirdi.

Rusları Almanlar izliyor

Kentteki toplam yabancı yatırımcı sayısının 5 bin 695'e yükseldiğini aktaran Bahar, "Yabancı yatırımcının 1061'ini Ruslar oluşturuyor, Rusları, Almanlar ve İranlılar takip ediyor." dedi.

Yabancı şirketlerin sektörel dağılımına göre ilk sırada bilişimin, ikinci sırada da gayrimenkul faaliyetlerinin yer aldığını vurgulayan Bahar, diğer öne çıkan sektörlerin ise tarımsal ürünlerin ticareti, inşaat faaliyetleri, seyahat acentesi, restoran-yiyecek içecek hizmetleri, reklamcılık ve fuar hizmetleri olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Ataşesi İlker Özkan Coral Travel acenta etkinliğinin ardından Rus gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, 2023'te Rus turist akışını yüzde 15.4 artırmayı hedefliyor

İlker Özkan 2022 yılında Türkiye'yi 5 milyon 200 binden fazla Rus turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Özkan bu yıl Rusya'dan gelen turist sayısının 6 milyon kişiye çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin henüz keşfedilmemiş yeni ilgi çekici bölgelerini turistlere açmak için çalışacaklarını belirten Özkan, "Mezopotamya, Kapadokya, İzmir gibi bir bölgeden bahsediyorum. Rusların bilinmeyen Türkiye'yi keşfetmelerine yardımcı olacak yeni projeler olacak" dedi.