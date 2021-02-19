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Dünya Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı
Dünya

Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı

Rusya'ya ait savaş uçakları terör örgütü DAEŞ'e yönelik saldırı düzenledi. Rus uçaklarının sabah saatlerinden bu yana 100'den fazla saldırı yaptığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:46:00 -
Rus savaş uçakları peş peşe havalanıyor! 100'den fazla saldırı

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin doğusundaki DAEŞ hedeflerine yönelik yüzden fazla saldırı düzenlediği bildirildi.

Son dönemde Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde DAEŞ'in artış gösteren saldırıları ve saldırılara karşılık veremeyen Beşar Esed rejimi güçlerinin kayıplarından sonra Rusya'ya ait savaş uçakları yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Örgüte yönelik bugün sabah saatlerinde başlatılan operasyonda Rakka, Hama, Humus ve Deyrizor bölgeleri kırsalında 30'a yakın savaş uçağıyla gerçekleştirilen saldırılarda 100'den fazla hedefin vurulduğu belirtildi.

Kaynak: Mepa News

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