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Dünya Rus savaş uçakları o ülkenin hava sahasına girdi
Dünya

Rus savaş uçakları o ülkenin hava sahasına girdi

İki TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:01:00 -
Rus savaş uçakları o ülkenin hava sahasına girdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki Rus TU-22M3 bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Uçakların uçuşu sırasında, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin yer kontrol noktaları ile etkileşim konuları çalışıldı.” denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 4 Kasım’da, ekonomik ve sosyal alanlarda iki ülkenin entegrasyonuna yönelik “Birlik Devleti programını” onaylayan kararnameyi imzalamıştı.

Putin ve Lukaşenko, söz konusu kararname kapsamında iki ülke arasında “Birlik Devleti Savaş Doktrini”ni de onaylamışlardı.

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