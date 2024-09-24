Rus savaş uçakları harekete geçti! ABD kıyılarında uçtular
Rusya’ya ait savaş uçakları, ABD’nin batı kıyılarına yakın bir bölgede uçuş gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, uçuşun planlı olduğunu aktardı.
Rusya'nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.
"ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN"
Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.
Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.