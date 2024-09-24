  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rus savaş uçakları harekete geçti! ABD kıyılarında uçtular
Gündem

Rus savaş uçakları harekete geçti! ABD kıyılarında uçtular

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Rus savaş uçakları harekete geçti! ABD kıyılarında uçtular

Rusya’ya ait savaş uçakları, ABD’nin batı kıyılarına yakın bir bölgede uçuş gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, uçuşun planlı olduğunu aktardı.

Rusya'nın 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, ABD'nin Alaska eyaletinin batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşu tamamladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 adet Tu-95ms stratejik bombardıman uçağının, Alaska'nın batı kıyısı yakınındaki Bering Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

"ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN"

Açıklamada, uçakların uçuş süresinin 11 saatten fazla sürdüğü ifade edildi.

Uçaklara, Su-35 ve Su-30SM savaş uçaklarının eşlik ettiği aktarılan açıklamada, tüm uçuşların, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu güçlendiriyor! Aradığı savaş uçağını ABD'de buldu
Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu güçlendiriyor! Aradığı savaş uçağını ABD'de buldu

Dünya

Tayvan, Çin tehdidine karşı ordusunu güçlendiriyor! Aradığı savaş uçağını ABD'de buldu

ABD’liler ‘Bu mümkün’ dedi 6. nesil savaş uçağı ve F-35 arasında büyük fark
ABD’liler ‘Bu mümkün’ dedi 6. nesil savaş uçağı ve F-35 arasında büyük fark

Teknoloji

ABD’liler ‘Bu mümkün’ dedi 6. nesil savaş uçağı ve F-35 arasında büyük fark

Kaan'ın rakibi F-35 savaş uçağının maliyeti ortaya çıktı! Herkes şaşkın
Kaan'ın rakibi F-35 savaş uçağının maliyeti ortaya çıktı! Herkes şaşkın

Teknoloji

Kaan'ın rakibi F-35 savaş uçağının maliyeti ortaya çıktı! Herkes şaşkın

6. nesil savaş uçağı tanıtıldı!
6. nesil savaş uçağı tanıtıldı!

Teknoloji

6. nesil savaş uçağı tanıtıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23