Varis deyip geçmeyin! Uzman isim uyardı: Bacaklardaki damar ağları neyin işareti tek tek anlattı

Kılcal damarların belirginleşmesinde genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler, gebelik, uzun süre ayakta kalma, yaş ve cilt yapısı gibi çeşitli faktörler rol oynayabilir. Ancak kılcal damarların görülmesi tek başına ileri düzey toplardamar yetmezliği bulunduğu anlamına gelmez. Yaş ilerledikçe damarların görünümü değişir mi? Damar çapı büyüdükçe görünüm de değişebilir. Kılcal damarlardan daha geniş olan, cilt altında mavi veya yeşilimsi şekilde fark edilen damarlar farklı bir grupta değerlendirilebilir. Daha ileri durumlarda ise damarlar kıvrımlı, genişlemiş ve cilt yüzeyinden kabarık hale gelebilir. Bu görünüm özellikle uzun süre ayakta kalındığında veya gün sonunda daha belirgin hale gelebilir. Bacaklarda ağırlık hissi, şişlik, yanma, kaşıntı ya da gece krampları gibi yakınmalar da tabloya eşlik edebilir. Ancak yalnızca damar çapı üzerinden "ileri varis" tanımı yapmak yeterli değildir. Asıl önemli nokta, toplardamar sistemindeki kan akımının ve kapakçıkların çalışma biçiminin değerlendirilmesidir. Damarların şekli nasıl değerlendirilir? Görüntü ile dolaşım sistemi aynı şey değildir. Dışarıdan küçük görünen bir damar bazen altta yatan toplardamar yetmezliğiyle ilişkili olabilir. Buna karşılık daha belirgin görünen bazı damarlar yalnızca yüzeysel yapıda bulunabilir. Bu ayrımın yapılabilmesi için muayene önem taşır. Beraberinde mutlaka renkli Doppler ultrasonografi ile bacağın yüzeysel ve derin toplardamarları, kan akım yönü ve damar kapakçıklarının işlevi incelenmelidir. Bu değerlendirme sayesinde yalnızca görünen damarın şekline değil, dolaşım sisteminin genel durumuna ilişkin de bilgi elde edilebilir. Hangi belirtilerde hemen doktora gitmek gerekiyor? İleri variste yalnızca görüntü değişmez. Toplardamar yetmezliği ilerledikçe yalnızca damar görünümünde değil, çevre dokularda da değişiklikler ortaya çıkabilir. Ayak bileği çevresinde kalıcı şişlik, cilt renginde koyulaşma, kaşıntı, sertleşme veya bazı ileri durumlarda yara gelişimi gibi bulgular söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle görünür damarlara şişlik, ağrı, cilt değişikliği veya uzun süredir devam eden ağırlık hissi eşlik ediyorsa değerlendirme geciktirilmemelidir. Damarlarla ilgili tedaviye nasıl karar veriliyor? Her damar için aynı yaklaşım uygulanmaz. Damarın yapısı, çapı, yerleşimi, kişinin şikâyetleri ve Doppler bulguları değerlendirme sürecinde birlikte ele alınır. Bazı kişilerde yalnızca takip ve günlük yaşam düzenlemeleri yeterli olabilir. Uygun durumlarda kompresyon çorapları gündeme gelebilir. Kılcal veya yüzeysel damarlar için skleroterapi ya da yüzeyel lazer uygulamaları değerlendirilebilirken, toplardamar yetmezliği saptanan bazı hastalarda 'lazer, radyofrekans gibi endovenöz girişimler' planlama seçenekleri arasında yer alabilir. Hangi yöntemin değerlendirileceği, yalnızca damarın görüntüsüne değil, toplardamar sisteminin bütününe göre belirlenmelidir.