ABD’de kan donduran cinayet! Önce babasıyla birlikte dua etti sonra öldürüp bahçeye gömdü

ABD’nin Missouri eyaletinde kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Michael Saettele’nin ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan ayrıntılar dikkat çekti.

Tartışma tornavida saldırısıyla başladı

Olayın Foley kasabasındaki evin arka bölümünde yaşandığı belirtildi. Richard Saettele’nin anlatımına göre babası tartışma sırasında düz uçlu bir tornavidayı kendisine fırlatmaya çalıştı. Tornavidayı ele geçirdiğini söyleyen Saettele, ardından babasının gözüne sapladığını itiraf etti. Ağır yaralanarak yere düşen Michael Saettele’nin oğluna, “Ricky, bu doğru yol değil” dediğini ifade etti. Richard, tornavidayı çıkarmaya çalıştığını ancak aletin babasının gözünde sıkıştığını söyledi.

Yerde yatan babasıyla dua etti

İfadesine göre Michael yaklaşık beş dakika boyunca yerde ağır yaralı halde kaldı. Richard Saettele, bu sırada babasıyla birlikte Hristiyanlıkta “Rabbin Duası” olarak bilinen duayı okuduğunu anlattı. Babasının acı çekmesine daha fazla dayanamadığını öne süren Saettele, buna rağmen sağlık ekiplerini çağırmadı. Eve girerek mutfaktan büyük bir bıçak alan şüpheli, yeniden dışarı çıktı. Richard Saettele, babası için son dini duaları okuduğunu ve ardından onu kalbinden bıçakladığını söyledi. Darbenin ardından bıçağın sapının kırıldığını, metal bölümün ise babasının vücudunda kaldığını düşündüğünü ifade etti. Michael Saettele’nin nefes almayı bırakmasının ardından Richard’ın cesedi bulunduğu noktadan yaklaşık 6 metre uzağa sürüklediği belirtildi.

Babasını gömmek için çukur kazdı

Saettele’nin askeri tip bir kürek kullanarak yaklaşık 30 santimetre derinliğinde çukur açtığı ve babasının cesedini buraya yerleştirdiği öne sürüldü. Şüphelinin ilk olarak cesedi yakmayı düşündüğü ancak bunu “saygısızlık” olarak değerlendirdiği için vazgeçtiği, bunun yerine babasını gömmeyi tercih ettiği ifadesinde yer aldı.

Birkaç gün sonra bölgeden kötü koku gelmeye başlaması üzerine Saettele’nin mezarın üzerini inşaat malzemeleri ve fiberglas yalıtımla kapattığı belirtildi.

Cinayeti telefonda anlatınca ortaya çıktı

Michael Saettele en son 15 Ağustos’ta görülmüştü. Cep telefonu ve aracı evde bulunurken nereye gittiği bilinmiyordu. Şerif Ofisi 18 Ekim’de kayıp soruşturmasını başlatırken olayın şüpheli bulunması üzerine Richard Saettele üzerinde duruldu. Soruşturmanın yönünü değiştiren gelişme ise birkaç gün sonra yaşandı. Bir kişi, Richard’ın kendisini telefonla arayarak babasını tornavidayla yaraladığını, onunla dua ettiğini ve daha sonra öldürüp gömdüğünü anlattığını polise bildirdi.

Kadavra köpekleri mezarı buldu

Richard’ın verdiği konum bilgisi üzerine eve götürülen iki kadavra köpeği, birbirinden bağımsız şekilde evin bitişiğindeki sundurmaya tepki verdi. Toprak zemindeki inşaat atıkları ve yalıtım malzemeleri kaldırıldığında Michael Saettele’nin cansız bedenine ulaşıldı. Richard Saettele daha sonra gözaltına alınarak Lincoln County Şerif Ofisi’ne götürüldü.

Neden ambulans çağırmadığını da anlattı

Şüpheliye, tornavida saldırısının ardından neden acil yardım çağırmadığı da soruldu. Saettele, o sırada yapabileceği en doğru şeyin babasının çektiği acıyı sona erdirmek olduğunu düşündüğünü ileri sürdü. Babasının tam olarak hangi gün öldüğünü hatırlamadığını söyleyen şüpheli, olayın eylül ayının ortası veya sonlarına doğru yaşandığını belirtti.

Kefaletsiz tutuklu

Richard Saettele hakkında cinayet, aile içi saldırı ve silahlı suçlamalar dahil dört ağır suç isnadıyla işlem yapıldı. Mahkeme, toplum güvenliği ve şüphelinin duruşmalara katılımının sağlanması gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmamasına karar verdi. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, Richard Saettele hakkındaki suçlamaların henüz mahkemede kesinleşmediği ve hüküm verilene kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğu vurgulandı. Saettele'nin bir sonraki duruşmasının 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.