Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Avrupa Yakası’nda şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’ın programına göre kesintiler 12 ilçedeki çok sayıda mahalle ve sokağı etkileyecek.
İstanbul’da yaşayanları ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında gece saatlerinde başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler:
30.10.2026 – 09:30-15:00
Bayrampaşa: Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Muratpaşa Mahallesi, Ortamahalle Mahallesi, Vatan Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-15:00
Şişli: Kuştepe Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-15:00
Sarıyer: Huzur Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Sarıyer: Huzur Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-12:00
Küçükçekmece: Gültepe Mahallesi
30.10.2026 – 11:00-14:00
Küçükçekmece: İnönü Mahallesi
30.10.2026 – 13:00-16:00
Küçükçekmece: İnönü Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-15:00
Kağıthane: Seyrantepe Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Kağıthane: Seyrantepe Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-15:00
Kağıthane: Çeliktepe Mahallesi
30.10.2026 – 07:30-11:30
Güngören: Güven Mahallesi
30.10.2026 – 08:00-12:00
Güngören: Sanayi Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-13:00
Güngören: Merkez Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Güngören: Akıncılar Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Merkez Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Fatih: Ayvansaray Mahallesi
30.10.2026 – 00:00-06:00
Fatih: Rüstempaşa Mahallesi, Tahtakale Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Esenyurt: Cumhuriyet Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi
30.10.2026 – 10:00-14:00
Esenler: Fevzi Çakmak Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Esenler: Namık Kemal Mahallesi, Çifte Havuzlar Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Beşiktaş: Levent Mahallesi
30.10.2026 – 13:30-17:00
Avcılar: Yeşilkent Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi
30.10.2026 – 09:00-17:00
Avcılar: Ambarlı Mahallesi