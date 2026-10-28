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Aktüel Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak
Aktüel

Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

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Bu ilçelerde oturanlar dikkat! İstanbul'da 8 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak

İstanbul Avrupa Yakası’nda şebeke bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ’ın programına göre kesintiler 12 ilçedeki çok sayıda mahalle ve sokağı etkileyecek.

İstanbul’da yaşayanları ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında gece saatlerinde başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde yaklaşık 8 saat sürmesi bekleniyor. İşte, kesinti yaşanacak ilçeler:

 

30.10.2026 – 09:30-15:00

Bayrampaşa: Kartaltepe Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Muratpaşa Mahallesi, Ortamahalle Mahallesi, Vatan Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-15:00

Şişli: Kuştepe Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-15:00

Sarıyer: Huzur Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-17:00

Sarıyer: Huzur Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-12:00

Küçükçekmece: Gültepe Mahallesi

 

30.10.2026 – 11:00-14:00

Küçükçekmece: İnönü Mahallesi

30.10.2026 – 13:00-16:00

Küçükçekmece: İnönü Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-15:00

Kağıthane: Seyrantepe Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-17:00

Kağıthane: Seyrantepe Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-15:00

Kağıthane: Çeliktepe Mahallesi 

 

30.10.2026 – 07:30-11:30

Güngören: Güven Mahallesi

30.10.2026 – 08:00-12:00

Güngören: Sanayi Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-13:00

Güngören: Merkez Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-17:00

Güngören: Akıncılar Mahallesi, Mareşal Çakmak Mahallesi, Merkez Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-17:00

Fatih: Ayvansaray Mahallesi

30.10.2026 – 00:00-06:00

Fatih: Rüstempaşa Mahallesi, Tahtakale Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-17:00

Esenyurt: Cumhuriyet Mahallesi, Mehterçeşme Mahallesi

30.10.2026 – 10:00-14:00

Esenler: Fevzi Çakmak Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-17:00

Esenler: Namık Kemal Mahallesi, Çifte Havuzlar Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-17:00

Beşiktaş: Levent Mahallesi

30.10.2026 – 13:30-17:00

Avcılar: Yeşilkent Mahallesi

30.10.2026 – 09:00-17:00

Bağcılar: 15 Temmuz Mahallesi

 

30.10.2026 – 09:00-17:00

Avcılar: Ambarlı Mahallesi

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