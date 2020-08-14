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Dünya

Rus savaş uçağı ABD'ye karşı havalandı

Norveç ve Rusya arasında Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçağa önleme yapılması amacıyla MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 07:35:00 - 2020-08-14 07:39:25
Rus savaş uçağı ABD'ye karşı havalandı

Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bölümde yer alan Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen ABD Deniz Kuvvetleri'ne uçağa ait önleme yapılması amacıyla MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yapılan açıklamaya göre; hava sahası kontrol araçlarının Rusya sınırlarına bir hava hedefinin yaklaştığını tespit etti.

Alarma geçen Rusya Kuzey Filosu, hava savunma güçlerine ait MiG-31 savaş uçağını ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon keşif uçağına karşı havalandırdı.

Ayrıca açıklamada; Rusya sınırını ihlal edilmediği ve uçuşların uluslararası kurallara uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.

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