Rus savaş uçağı ABD'ye karşı havalandı
Norveç ve Rusya arasında Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçağa önleme yapılması amacıyla MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığı bildirildi.
Arktik Okyanusu'nun Norveç ve Rusya arasındaki bölümde yer alan Barents Denizi’nde Rusya sınırlarına yaklaştığı tespit edilen ABD Deniz Kuvvetleri'ne uçağa ait önleme yapılması amacıyla MiG-31 savaş uçağının havalandırıldığı duyuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yapılan açıklamaya göre; hava sahası kontrol araçlarının Rusya sınırlarına bir hava hedefinin yaklaştığını tespit etti.
Alarma geçen Rusya Kuzey Filosu, hava savunma güçlerine ait MiG-31 savaş uçağını ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon keşif uçağına karşı havalandırdı.
Ayrıca açıklamada; Rusya sınırını ihlal edilmediği ve uçuşların uluslararası kurallara uygun gerçekleştirildiği kaydedildi.