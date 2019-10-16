Rus savaş gemileri peş peşe Boğaz'dan geçti
Rus Donanmasına ait 'Valentin Pikul' ve 'Kinel' isimli askeri gemiler Çanakkale Boğazı’ndan geçti.16 Ekim 2019 Çarşamba 15:01
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı gemi, MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile onun çektiği 837 borda numaralı ‘Kinel’ adlı askeri gemi, saat 14.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemiler, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
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