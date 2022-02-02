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Dünya Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı!
Dünya

Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı!

Rus Donanması’na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi, boğazdan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 14:44:00 -
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaptı!

Ege Denizi'nden saat 12.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması’na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi, 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Mayın tarama gemileri boğazdan geçti

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü geçen gemiler, Nara Burnu’nu da dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Gemilere, boğazı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti

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