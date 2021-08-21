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Gündem Rus savaş gemileri boğazdan geçti
Gündem

Rus savaş gemileri boğazdan geçti

Rus donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 15:15:00 -
Rus savaş gemileri boğazdan geçti

Ege Denizi’nden saat 10.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait ‘Sergey Balk’ isimli askeri römorkörü ile beraberinde çektiği ‘Iman’ adlı savaş gemisi saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen askeri römorkörü ile savaş gemisi, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus askeri römorkörüne boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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