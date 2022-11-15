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Dünya Rus saldırıları sonrası milyonlarca hane elektriksiz kaldı
Dünya

Rus saldırıları sonrası milyonlarca hane elektriksiz kaldı

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna'da yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 22:33:00 -
Rus saldırıları sonrası milyonlarca hane elektriksiz kaldı

Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna’nın enerji altyapısı ağır hasar gördü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus saldırılarının ardından yaklaşık 7 milyon hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Kesintilerin başkent Kiev, Vinnytsya, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Jitomir, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumi, Ternopil, Harkov, Khmelnytskyy, Cherkasy, Çernivtsi ve Çernihiv bölgelerinde yaşandığı aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırılar sonucunda yaklaşık 15 enerji tesisinin zarar gördüğünü belirterek, "Mühendislerimiz gücü mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için her şeyi yapıyor" dedi.

Moldova’da elektrik kesintileri yaşandı

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Andrei Spinu yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Moldova'da "büyük elektrik kesintileri" yaşadığını bildirerek, Rus saldırısında Moldova'ya elektrik taşıyan elektrik hatlarından birinin bağlantısının kesildiğini aktardı.

Hattın zarar görmediğini ancak güvenlik önlemi olarak otomatik olarak kesildiğini ifade eden Spinu, yetkililerin bağlantıyı yeniden sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının Moldova'yı “doğrudan etkilediğini” söyleyen Spinu, ülkesinde elektrik kesintisi riskinin yüksek olmaya devam ettiğini ifade ederek, "Ukrayna elektrik santrallerine herhangi bir Rus bombalaması bugünkü durumun tekrarlanmasına yol açabilir" dedi.

Spinu, ayrıca halka elektrik tasarrufu yapması çağrısında bulundu.

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