  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rus rublesindeki düşüş devam ediyor
Ekonomi

Rus rublesindeki düşüş devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:28:44 -
Rus rublesindeki düşüş devam ediyor

MOSKOVA (AA) - Rus rublesindeki düşüş, tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamalar ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,91, avro karşısında ise yüzde 0,89 geriledi. Böylece dolar/ruble 76 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise Şubat 2016’dan bu yana ilk defa 90'a seviyesine çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 2929 puana yükselirken, RTS endeksi ise yüzde 0,6’nın üzerinde azalarak 1212 puana geriledi.

Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı
Gündem

Günlük koronavirüs tablosu yayınlandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı en çok olan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili verileri paylaştı. Bakan Koca, günlük hasta sayısı en çok artan ve ..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı