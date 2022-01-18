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Ekonomi 'Rus rublesi, dolar karşısında eriyecek!'
Ekonomi

'Rus rublesi, dolar karşısında eriyecek!'

Commerzbank, Rus rublesinin ABD doları karşısında zayıflamaya devam etmesini, halihazırda 76,4850 dolar civarında seyreden dolar/ruble paritesinin 2022 yılı ortasına kadar 80 dolar seviyesini görmesini beklediklerini bildirdi. Paritenin yıl sonuna kadar da 80 dolarda kalacağını öngördü.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 16:52:00 -
'Rus rublesi, dolar karşısında eriyecek!'

Commerzbank daha önce dolar/ruble için 2022 yılı ortasındaki tahminini 74 dolar, 2022 yıl sonu beklentisini 76 dolar olarak ortaya koymuştu.

Banka, Rus rublesinin zayıflamasının beklenmesine neden olarak artan jeopolitik riskleri gösterdi.

Commerzbank Analisti Tatha Ghose, "Rusya'da 2024 yılında yapılacak devlet başkanlığı seçimi NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe alarak genişleme olasılığını karmaşıklaştırıyor. Yaptığımız tahmin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi olasılığını içermiyor" diye konuştu. kaynak:milliyet

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