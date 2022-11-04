Rus petrolüne fiyat uygulaması değişikliği
G7 dışişleri bakanları Almanya'da bir araya gelerek yaptıkları açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını duyurdu.
G7 dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, G7 ülkelerinin önümüzdeki haftalarda Rus petrol fiyatlarına kısıtlamalar getirme adımlarını tamamlamayı planladıklarını belirtti. Açıklamada, “Önümüzdeki haftalarda deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları tamamlayacağız” denildi.
Ayrıca G7 Dışişleri Bakanlarının, petrol üreticisi ülkeleri petrol üretimini artırmaya teşvik etmeye devam ettikleri kaydedildi.
G7 ülkeleri 5 Aralık’ta kısıtlamalar getirmeyi planlarken, yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı, tavan fiyat uygulamasında Rus petrolü için fiyat aralığının varil başına 40-60 dolar olarak belirlenmesini teklif etti.
ABD, aynı zamanda 19 Ocak’a kadar Rusya’dan fiyat kısıtlamasız petrol sevkiyatlarına izin verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Rus petrol fiyatlarını sınırlayan diğer ülkelere enerji kaynakları tedarik etmeyeceği konusunda uyarmıştı.