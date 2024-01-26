Rus petrol ihracatı düştü, planlar değişti! ABD'nin şaşırtan hamlesi: yaptırım uygulama, dengeleri değiştirecek!

ABD yaptırımları ve ödeme güçlüklerinin ardından Rus Sokol ham petrolünü taşıyan bir düzineden fazla tanker Güney Kore açıklarında karaya oturdu. Yüklerini satamayan 14 tanker, 1.3 milyon metrik tona ya da Sakhalin-1 projesinin bir aylık üretimine denk gelen 10 milyon varil petrol içeriyor. Proje daha önce Exxon Mobil 'in (NYSE:XOM) amiral gemisi girişimiydi, ancak bu şirket Ukrayna'daki askeri eylemlerin ardından Rusya'dan çekildi.

Sokol ham petrolünün satılamayan hacimleri Moskova için önemli bir sorun teşkil etmekte ve Rus petrol ihracatında son iki yılda yaşanan en ciddi aksaklıklardan birine işaret etmektedir. Bu durum, daha geniş küresel enerji piyasasını etkilemeden Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri çabalarının finansmanını kesmeyi amaçlayan yaptırımların uygulanmasındaki karmaşıklığın altını çiziyor.

Cuma günü itibariyle aralarında 11 Aframax tanker ve üç çok büyük ham petrol taşıyıcısının (VLCC) da bulunduğu gemiler Güney Kore'nin Yosu limanı civarında bulunuyordu. Bu gemilerdeki petrol, günde ortalama 220.000 varil üretim yapan Sakhalin-1'in yaklaşık 45 günlük üretimini temsil ediyor.

ABD'nin geçen yıl uyguladığı yaptırımlar Sokol ham petrolünün taşınmasında rol oynayan bazı gemi ve kuruluşları hedef aldı. Bu önlemler, karaya oturmuş tankerlerin mevcut durumunun da gösterdiği gibi, Rus petrolünün ticareti üzerinde gözle görülür bir etki yarattı.

Hindistan'ın en büyük rafinerisi Indian Oil Corp (IOC) da bu durumdan etkilendi. Ödeme sorunları nedeniyle Sokol sevkiyatlarında gecikmeler yaşayan şirket, stoklarını kullanmaya ve Orta Doğu'dan alımlarını arttırmaya yöneldi. IOC'ye yakın bir kaynak, ödeme için kullanılacak para birimi konusunda bir anlaşmazlık olduğunu ve bunun da sevkiyatların ne zaman yeniden başlayabileceği konusunda belirsizliklere yol açtığını belirtti.

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investing'in aktardığı haberde: Rus petrol devi Rosneft'ten Sokol da dahil olmak üzere çeşitli Rus petrol türlerini satın almak için yıllık bir sözleşmesi olan IOC, yakın zamanda herhangi bir sevkiyat almadı ve yakın gelecekte de herhangi bir sevkiyat beklemiyor. Ne IOC ne de Rosneft konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

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