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Dünya Rus ordusunun tanklarındaki z ve v harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı
Dünya

Rus ordusunun tanklarındaki z ve v harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Moskova ordusu tarafından Kiev'in bazı noktalarında ve tankların üzerinde görülen Z ve V harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:17:00 -
Rus ordusunun tanklarındaki z ve v harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan ‘Z' ve ‘V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.

 

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.

Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.

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