Rus ordusunda koronavirüs krizi: Binlerce askere bulaştı

Dünya genelinde 3 milyon 500 bin kişiden fazla insana bulaşan ve 240 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Koronavirüsün Rus ordusuna da sıçradığı gelen bilgiler arasında.

Moskova'dan Rusya'da yaşanan süreci anlatan A Haber muhabiri Agşin Kişeyev, şu ana kadar ülkede 4 milyondan fazla kişiye test yapıldığını ve virüsün ülke geneline yayıldığını açıkladı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Öte yandan Kişiyev, koronavirüsün Rus ordusuna da sıçradığını 4 binin üzerinde Rus askerinde virüs tespit edildiğini duyurdu.