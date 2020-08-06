  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rus ordusuna yeni hayalet İHA: Tarih belli oldu

Rusya Silahlı Kuvvetlerine 2024’te yeni ağır insansız hava aracının toplu teslimatına başlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:21:00 -
Rus ordusuna yeni hayalet İHA: Tarih belli oldu

United Aircraft Corporation (UAC) Başkanı Yuri Slyusar tarafından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e seri üretim teslimatların 2024’te başlanacağının bildirildiği ifade edilmektedir. Rus birliklerine en son geliştirilen Okhotnik (Avcı) stealth (hayalet) ağır insansız hava aracının seri üretim teslimatları 2024’te başlayacak.

Slyusar, "Savunma Bakanlığı’ndan deneysel dizaynı hızlandırmak ve 2024’ten itibaren teslimatlara başlamak için programı maksimum şekilde ayarlayın talimatını aldık. Bu nedenle meslektaşlarımızla bu konuda aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Okhotnik ağır insansız hava aracı projesine 2014 yılında Rusya Hava Kuvvetleri eski komutanı Vladimir Mikhailov’un, şimdiki görevi Askeri Uçak Programları Direktörü (UAC), girişimiyle başlanılmıştı ve Mikhailov o dönem "Echo of Moscow" radyosuna yaptığı açıklamada "Bu makine çok umut verici, 2015 yılına kadar bir araştırma çalışması var, daha sonra deneysel tasarım çalışmalarına geçiş olacak" demişti.

Okhotnik ağır insansız hava aracında araştırmaların amacı yüksek hıza sahip ve otonom bir insansız keşif ve saldırı sistemi yaratmak. Rus kurumlar tarafından geliştirilen bu platform insansız hava araçlarının "altıncı nesli" olarak tanımlanmıştı.

Çok amaçlı bir platform

Geçtiğimiz aylarda çıkan açıklamalarda ise Okhotnik’in toplu teslimatının 2025’te başlayacağı öngörülmüştü. İlk uçuşunu 3 Ağustos 2019’da yaptığını fakat İHA’nın seri üretime geçebilmesi için çok sayıda denemeden geçmesi gerektiği vurgulanmıştı. Aynı zamanda potansiyel hava silahları ve yerleşik havadan keşif sistemleri gibi İHA’nın işlevlerinin sürekli olarak genişletilmesini mümkün kılacak ekipmanların kurulması için Okhotnik’in çok amaçlı bir platform görevi üstleneceğinin altı çizilmişti.

Maksimum kalkış ağırlığı 20 ton olan Okhotnik bu güne kadar yapılmış olan en ağır İHA olma özelliği taşıyor. Uzmanlar Okhotnik’in 5. nesil Su-57 savaş uçaklarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışacağını tahmin ediyor. Okhotnik’lerin karşı taraf hava savunma sistemlerini yanıltıp savaş uçaklarına daha güvenli ve başarılı bir şekilde operasyon imkanı sunması bekleniyor.

Türkçe karşılığı olarak Avcı anlamına gelen Okhotnik kendisini radarlara neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak tasarlanmış. Üzerine yerleştirilecek olan çeşitli hava silahları ve görünmezlik özelliğiyle Avcı ismini hak edecek gibi gözüküyor.

DefenceTürk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

atakan699

biz jet yapacagiz daha baslamadi bile, adamlar hayalet ucagi coktan yapmislar bile, hersey cok yavas ilerliyor bizde
  • Yanıtla

mazlum

atan kapatmasaydı uçak fabrikalarını bizim kide hizli ilerlerdi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı