Rus ordusuna yeni hayalet İHA: Tarih belli oldu

United Aircraft Corporation (UAC) Başkanı Yuri Slyusar tarafından Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e seri üretim teslimatların 2024’te başlanacağının bildirildiği ifade edilmektedir. Rus birliklerine en son geliştirilen Okhotnik (Avcı) stealth (hayalet) ağır insansız hava aracının seri üretim teslimatları 2024’te başlayacak.

Slyusar, "Savunma Bakanlığı’ndan deneysel dizaynı hızlandırmak ve 2024’ten itibaren teslimatlara başlamak için programı maksimum şekilde ayarlayın talimatını aldık. Bu nedenle meslektaşlarımızla bu konuda aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Okhotnik ağır insansız hava aracı projesine 2014 yılında Rusya Hava Kuvvetleri eski komutanı Vladimir Mikhailov’un, şimdiki görevi Askeri Uçak Programları Direktörü (UAC), girişimiyle başlanılmıştı ve Mikhailov o dönem "Echo of Moscow" radyosuna yaptığı açıklamada "Bu makine çok umut verici, 2015 yılına kadar bir araştırma çalışması var, daha sonra deneysel tasarım çalışmalarına geçiş olacak" demişti.

Okhotnik ağır insansız hava aracında araştırmaların amacı yüksek hıza sahip ve otonom bir insansız keşif ve saldırı sistemi yaratmak. Rus kurumlar tarafından geliştirilen bu platform insansız hava araçlarının "altıncı nesli" olarak tanımlanmıştı.

Çok amaçlı bir platform

Geçtiğimiz aylarda çıkan açıklamalarda ise Okhotnik’in toplu teslimatının 2025’te başlayacağı öngörülmüştü. İlk uçuşunu 3 Ağustos 2019’da yaptığını fakat İHA’nın seri üretime geçebilmesi için çok sayıda denemeden geçmesi gerektiği vurgulanmıştı. Aynı zamanda potansiyel hava silahları ve yerleşik havadan keşif sistemleri gibi İHA’nın işlevlerinin sürekli olarak genişletilmesini mümkün kılacak ekipmanların kurulması için Okhotnik’in çok amaçlı bir platform görevi üstleneceğinin altı çizilmişti.

Maksimum kalkış ağırlığı 20 ton olan Okhotnik bu güne kadar yapılmış olan en ağır İHA olma özelliği taşıyor. Uzmanlar Okhotnik’in 5. nesil Su-57 savaş uçaklarıyla birlikte koordineli bir şekilde çalışacağını tahmin ediyor. Okhotnik’lerin karşı taraf hava savunma sistemlerini yanıltıp savaş uçaklarına daha güvenli ve başarılı bir şekilde operasyon imkanı sunması bekleniyor.

Türkçe karşılığı olarak Avcı anlamına gelen Okhotnik kendisini radarlara neredeyse görünmez kılan özel malzemeler ve kaplamalar kullanılarak tasarlanmış. Üzerine yerleştirilecek olan çeşitli hava silahları ve görünmezlik özelliğiyle Avcı ismini hak edecek gibi gözüküyor.

DefenceTürk