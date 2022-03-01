  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus ordusu, Harkiv’i bombalıyor
Dünya

Rus ordusu, Harkiv’i bombalıyor

Rusya Ukrayna savaşının 6. gününde Rus ordusunun Harkiv’e yönelik saldırıların şiddeti arttı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 23:27:00 -
Rus ordusu, Harkiv’i bombalıyor

Rusya’nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkiv gece gündüz bombardımana tutuluyor. Akşam saatlerinde düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkiv Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti” dedi.

Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, “Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda 10 kişi ölmüştü

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkiv’e düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay