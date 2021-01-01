Rus müdür korona toplantısında uyudu

Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok eğitimci, bölge müfettişleri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka’ya, bir çok konuda sorular yöneltildi. Kopiçka’ya söz hakkı verildiği sıralarda sorulara cevap vermeyen müdürün sadece horlama sesleri duyuldu. Diğer katılımcıların olayı şaşkınlıkla izlendiği anlarda, müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi. Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde eleştirilere neden oldu.