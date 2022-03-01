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Dünya Rus milyarder Putin'e kazan kaldırdı!
Dünya

Rus milyarder Putin'e kazan kaldırdı!

Ünlü Rus iş insanı ve Rusya’nın en büyük bankalarından Tinkoff’un kurucusu Oleg Tinkov, Ukrayna’da yaşananlara sert tepki göstererek savaşa karşı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:47:00 -
Rus milyarder Putin'e kazan kaldırdı!

Oleg Tinkov, sosyal medya sitesi Instagram’dan yaptığı açıklamada, bir süre önce kurduğu fonla, kan kanseri olan insanların hayatlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

Kendisinin de kanserle mücadele etmek zorunda kaldığını dikkati çeken Tinkov, “Yaşamın ne kadar kırılgan olduğunu bizzat kendim gördüm. Şimdi Ukrayna'da her gün masum insanlar ölüyor, bu kabul edilemez bir durum.” değerlendirmesinde bulundu.

Tinkov, devletlerin parasını savaş yerine insanları iyileştirmek için kullanmaları gerektiğine işaret ederek, “Biz bu savaşa karşıyız.” ifadesini kullandı.

Daha önce de Rus milyarder Mikhail Fridman ve Oleg Deripaska, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı çıkarak "barış" çağrısında bulunmuştu.

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