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Dünya Rus milyarder, hamile eşi ve kızı evinde ölü bulundu
Dünya

Rus milyarder, hamile eşi ve kızı evinde ölü bulundu

Rus milyarder Vladislav Avayev, hamile eşi ve kızıyla birlikte Moskova'daki evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 11:14:00 -
Rus milyarder, hamile eşi ve kızı evinde ölü bulundu

Görgü tanıkları arasında bulunan komşular, Batı yaptırımlarının Vladislav Avayev'i olumsuz etkilemiş olabileceğini söyledi. Apartmanda bulunan bir başka görgü tanığı da "Üç el ateş edildiğini ve bir kadının çığlık attığını duydum. Sonrasında 2 el daha ateş edildiği ve çığlık sesleri kesildi. Pencereden baktığımda havai fişekler olduğunu düşündüm ancak sonradan bunların silah olduğunu anladım" dedi.

Cinayet ihtimali üzerinde duruluyor

Bazı görgü tanıkları Vladislav Avayev'in Batı yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntılardan sonra bunalıma girmiş olabileceğini söylerken komşuları Gazprombank'ın başı olmaya bu kadar yaklaşmış ve yöneticilik yapmış olan Avayev'in akıllı biri olduğunu ve bunalımda görünmediğini söyledi.

Rus istihbarat yetkilileri durumun intihar gibi görünse de cinayet ihtimalinin de elenmediğini ve soruşturmanın kapsamlı olarak yürütüldüğünü söyledi.

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