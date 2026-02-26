Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı

"Anayasal statümüze saygı duyulmalı"

İktidar partisinin genel kongresi onuruna düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Kim Jong-un, ABD ile masaya oturmak için net şartlar öne sürdü. Kim, şu ifadeleri kullandı:

"Washington, anayasada belirtilen ülkemizin mevcut statüsüne saygı gösterir ve düşmanca politikasından vazgeçerse, Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmaya varmamızı engelleyecek hiçbir neden yoktur."

Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat hamlesi

Kim'in bu açıklamaları, Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin 9–19 Mart tarihleri arasında büyük çaplı ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini duyurmasının hemen ardından geldi.

Savunma Amaçlı Savunması: Yetkililer tatbikatların "savunma amaçlı" olduğunu savunsa da, Pyongyang yönetimi bu hamleleri birer işgal provası olarak nitelendiriyor.

Yetkililer tatbikatların "savunma amaçlı" olduğunu savunsa da, yönetimi bu hamleleri birer işgal provası olarak nitelendiriyor. Operasyonel Kontrol Devri: Tatbikatların, askeri komuta kontrolünün ABD'den Güney Kore'ye devri sürecini desteklemesi bekleniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, bu süreci 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Gerginlik tırmanıyor

Seul yönetiminin sahadaki eğitim faaliyetlerini azaltma önerisinin ABD tarafından reddedildiği iddia edilirken, gelecek ay yapılacak tatbikatların Kuzey Kore’nin nükleer silahlarına karşı caydırıcılık senaryolarını da içereceği bildirildi.