Kim Jong-un ABD’ye şart koydu! Düşmanca politikalardan vazgeç, Kuzey Kore’yi nükleer güç olarak tanı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD’nin ülkesini nükleer bir güç olarak tanıması ve "düşmanca politikalarından" vazgeçmesi durumunda Washington ile bir anlaşmanın mümkün olabileceğini duyurdu. KCNA tarafından aktarılan açıklamalarda, Kim'in Güney Kore ile diyalog ihtimalini ise tamamen dışladığı görüldü.

"Anayasal statümüze saygı duyulmalı"

İktidar partisinin genel kongresi onuruna düzenlenen askeri geçit töreninde konuşan Kim Jong-un, ABD ile masaya oturmak için net şartlar öne sürdü. Kim, şu ifadeleri kullandı:

"Washington, anayasada belirtilen ülkemizin mevcut statüsüne saygı gösterir ve düşmanca politikasından vazgeçerse, Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmaya varmamızı engelleyecek hiçbir neden yoktur."

Güney Kore ve ABD'den ortak tatbikat hamlesi

Kim'in bu açıklamaları, Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin 9–19 Mart tarihleri arasında büyük çaplı ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerini duyurmasının hemen ardından geldi.

  • Savunma Amaçlı Savunması: Yetkililer tatbikatların "savunma amaçlı" olduğunu savunsa da, Pyongyang yönetimi bu hamleleri birer işgal provası olarak nitelendiriyor.
  • Operasyonel Kontrol Devri: Tatbikatların, askeri komuta kontrolünün ABD'den Güney Kore'ye devri sürecini desteklemesi bekleniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, bu süreci 2030 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Gerginlik tırmanıyor

Seul yönetiminin sahadaki eğitim faaliyetlerini azaltma önerisinin ABD tarafından reddedildiği iddia edilirken, gelecek ay yapılacak tatbikatların Kuzey Kore’nin nükleer silahlarına karşı caydırıcılık senaryolarını da içereceği bildirildi.

