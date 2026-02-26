CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah!

Canlı yayında stüdyodakilerin ısrarı üzerine kravatını gevşeten Yarkadaş, "Kabe'de hacılar hu der Allah, yer gök inler Allah" mısralarını seslendirdi. CHP'li kimliğiyle bilinen bir ismin ağzından dökülen bu manevi sözler, partinin marjinalleşen kesimlerinde adeta deprem etkisine neden olacağa benziyor.

Özellikle Özgür Özel ve ekibinin, partiyi muhafazakar tabandan koparma çabalarına karşın Yarkadaş’ın bu çıkışı, "Partisinden ihraç edilen Yarkadaş, şimdi de mi AK Parti'ye geçiyor?" yorumlarını beraberinde getirecek.

Özgür Özel Şimdi Ne Yapacak?

Kendi içinde hizipleşmelerle boğuşan ve milli-manevi değerlerle barışmak yerine her fırsatta bu değerlere savaş açan CHP zihniyeti, Yarkadaş'ın bu "ilahili" protestosu karşısında adeta dilsiz kaldı. Eleştiri oklarını dürüstçe yönelttiği için partiden aforoz edilen Yarkadaş'ın, halkın gönlünde taht kuran bu ilahiyi okuması, "Halktan kopan CHP’ye bir tokat daha" olarak yorumlandı.