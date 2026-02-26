  • İSTANBUL
Gündem CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği için kapı dışı edilen Gazeteci Barış Yarkadaş, bu kez canlı yayındaki performansıyla gündeme oturdu. CHP içindeki vesayet odaklarını eleştirdiği için "AK Parti Trolü" ya da "Saray'ın Adamı" yaftası vurulmaya çalışılan Yarkadaş, katıldığı televizyon programında sosyal medyada viral olan o meşhur ilahiyi okudu.

Kabe’de Hacılar Hu Der Allah!

Canlı yayında stüdyodakilerin ısrarı üzerine kravatını gevşeten Yarkadaş, "Kabe'de hacılar hu der Allah, yer gök inler Allah" mısralarını seslendirdi. CHP'li kimliğiyle bilinen bir ismin ağzından dökülen bu manevi sözler, partinin marjinalleşen kesimlerinde adeta deprem etkisine neden olacağa benziyor.

Özellikle Özgür Özel ve ekibinin, partiyi muhafazakar tabandan koparma çabalarına karşın Yarkadaş’ın bu çıkışı, "Partisinden ihraç edilen Yarkadaş, şimdi de mi AK Parti'ye geçiyor?" yorumlarını beraberinde getirecek.

Özgür Özel Şimdi Ne Yapacak?

Kendi içinde hizipleşmelerle boğuşan ve milli-manevi değerlerle barışmak yerine her fırsatta bu değerlere savaş açan CHP zihniyeti, Yarkadaş'ın bu "ilahili" protestosu karşısında adeta dilsiz kaldı. Eleştiri oklarını dürüstçe yönelttiği için partiden aforoz edilen Yarkadaş'ın, halkın gönlünde taht kuran bu ilahiyi okuması, "Halktan kopan CHP’ye bir tokat daha" olarak yorumlandı.

1
Yorumlar

Yorumlar

Deli İbo

Rabbim Barış bey'e bu kadarını nasip ve ihsan etti, İnşaallah hak yolunda ihlâsla yürümeyide nadip eder.

kartal

yakında remiksi cıkar barlarda dikotekte calarlar )))))
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
