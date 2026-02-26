Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu!

Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselen Galatasaray’ı tebrik etti. Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, başarıyı “Size doğum günü hediyemiz olsun” sözleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya kalma başarısını gösteren Galatasaray'ı tebrik etti. Sarı-kırmızılı ekiple birlikte Torino'ya gelen Bakan Bak, Juventus zaferi sonrası Cumhurbaşkanı'nı telefonla aradı ve takımla görüştürdü.

Erdoğan ile konuşan teknik direktör Okan Buruk, futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı, Juventus karşısında alınan tur biletini Erdoğan'a armağan ederek, "Size doğum günü hediyemiz olsun" dediler ve Cumhurbaşkanı'nın yeni yaşını kutladılar.

Kaynak: Haber Merkezi