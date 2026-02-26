Ülkesinde ‘Ayağın çürümüş, kesilecek" denilen bacağı Türkiye'de kurtarıldı

Uzun yıllardır kontrolsüz diyabetle mücadele eden Sırbistan vatandaşı Lejla Gusinjac, iki yıl önce merdivenlerden düştüğünde hayatının kâbusa döneceğinden habersizdi.

Diyabetin neden olduğu his kaybı yüzünden ayağındaki kırığı fark etmeyip üzerine basmaya devam eden genç kadın, kendi ülkesinde “Ayağın çürüdü, kesilmesi gerekiyor” teşhisiyle yıkıldı.

Ancak Gusinjac'ın Türkiye'ye uzanan yolculuğu, ona ikinci bir hayatın kapılarını araladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde Doç. Dr. Bilgehan Çatal ve ekibinin uyguladığı özel kurtarma cerrahisi sayesinde ampütasyon riskinden kurtuldu.

TOPUK KEMİĞİ YENİDEN YAPILANDIRILDI

Doç. Dr. Çatal, “Hastamız 26 yaşında ve uzun yıllardır kontrolsüz diyabeti var. Diyabet hastalarında his kaybı oluşabiliyor. Bu nedenle küçük bir kırık bile fark edilmeden ilerleyerek ciddi deformasyonlara yol açabiliyor. Hastamızda topuk kemiğinde, yani kalkaneus dediğimiz kemikte ciddi bir kırık gelişmiş. Üzerine basmaya devam ettikçe ayağında genişleme oluşmuş. Ameliyatta topuk kemiğini yeniden yapılandırdık. Kalça kemiğinden aldığımız kemik greftleriyle bir ‘kurtarma cerrahisi’ uyguladık. Amacımız, hastanın ağrısız ve düzgün basabileceği, normale en yakın anatomiyi sağlamaktı. Bu hedefe ulaştık” diye konuştu.

AYAĞIMIN KESİLECEĞİ SÖYLENDİ, HAYATIM KARARDI

Tedavi sürecini anlatan Lejla Gusinjac, “İki yıl önce merdivenlerden düştüm. Ayağımda kırıklar oluştu ama ne kadar ciddi olduğunu fark edemedim. Ülkemde yapılan tetkiklerde de kırığın boyutu anlaşılamadı. Zamanla bana ayağımın çürüdüğü, kemik kalmadığı ve dizime kadar kesilmesi gerektiği söylendi. O an hayatımın bittiğini düşündüm. Annem ve arkadaşların Türkiye’ye gelmemi söyledi. Medipol’ü aradılar. Tüm belgelerimi gönderdik. Gelen yanıtla yüzümdeki gülümseme geri geldi. İlk kez biri bana ayağımın bir çözümü olduğunu söyledi. Burası bana sadece ayağımı değil, umudumu ve hayatımı geri verdi. Doktoruma ve tüm ekibe minnettarım” dedi.