Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar

Denizli’de hobi için aldıkları 4 Sakız cinsi koyunla üretime başlayan iki kardeş, altı yılda sürüyü 600 başa çıkardı... Üçüz, dördüz, beşiz hatta dokuz kuzulu doğumlar dikkat çekti.

#1
Foto - Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki kardeşin “küçük olsun, bize yeter” diyerek çıktığı yol, kısa sürede bir başarı hikâyesine dönüştü.

#2
Foto - Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar

Türkiye'nin sakız cinsi koyunlarının dokuz doğurmasıyla tanıdığı Atilla ve Cemil Doğan kardeşler, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde 2020 yılında başladıkları küçükbaş hayvan üretiminde büyük başarı elde etti.

#3
Foto - Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar

Koyunları üçüz, dördüz ve beşiz doğuran Doğan kardeşler, yakaladıkları verimle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Atilla Doğan (47), 2020'den önce büyükbaş ve keçi yetiştiriciliği yaptıklarını belirterek, zarar edince hepsini sattıklarını söyledi. Kardeşiyle tekstil sektöründe çalıştıklarını ve hayvanları satınca 2020'de hobi amaçlı Aydın'dan getirdikleri 4 Sakız cinsi koyunla küçük çaplı kendilerine yetecek kadar üretime başladıklarını dile getiren Doğan, "Koyunlar geldi ve dördüz, beşiz doğumlar olunca 2021'de 15 Sakız cinsi küçükbaş daha aldık. Çok verimli oldu bu hayvanlar. Hızla hayvanlarımız çoğaldı. Başka hayvan olmadı, böyle devam ettik. Erkekleri sattık, dişileri sürüye dahil ettik. Sakızda koyun sayımız bugüne kadar 600'ü geçti. 400 civarında sattık ve şu anda elimizde 200'ün üzerinde bir sürümüz var. Koyunlarımız maşallah çok bereketli, en son dokuz doğurdu birisi. İlk doğumunda beşiz doğurmuştu, ikincisinde dokuz oldu. Kuzular 200 ile 400 gram arasında ağırlıkta doğdu" dedi.

#4
Foto - Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar

Doğan, sakız cinsi koyunların iyi bakılması durumunda yılda iki kez doğum yaptığını belirterek, "İyi bakarsanız verimi yüksek oluyor. Bizden damızlık çok istediler. Yakınlarımıza, çevremize verdik" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ve Pamukkale Üniversitesinden uzmanların geldiğini aktaran Doğan, "Pamukkale Üniversitesi ile proje yürüteceğiz. Onlar benim kuzulardan alıp üretecekler. Kan ve DNA'larına bakacaklar" ifadelerini kullandı. Çeşme sakızı cinsi koyunların süt veriminin de iyi olduğuna dikkati çeken Doğan, "Yıllık 250 litreye varan süt verimi var. Sağıyoruz, peynir yapıp satıyoruz. Dişi yavrulardan çok isteyen oluyor ama vermiyoruz, kendimize ayırıyoruz" diye konuştu. Doğan, sakız koyunlarını France koçuyla çiftleştirdiklerini belirterek, "Doğum verimi çok iyi oldu. Kuzuların et verimi bizi de şaşırttı. Güzel sonuç aldık. 120 günlük hayvanlar 38-40 kilogram ağırlıklara ulaştı" dedi.

