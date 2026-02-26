  • İSTANBUL
Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!"
Gündem

Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında İran’ın nükleer emellerine dair çok sert uyarılarda bulundu. İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını kalın çizgilerle belirten Vance, Tahran yönetiminin bu kapasiteyi gizlice yeniden inşa etmeye çalıştığına dair ellerinde somut kanıtlar olduğunu iddia etti. Cenevre'de başlayacak nükleer görüşmeler öncesinde tansiyonu yükselten bu açıklama, ABD’nin müzakere masasına "elinde sopayla" oturduğunu bir kez daha gösterdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirterek, "Fakat, tam olarak bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar gördük" dedi. ABD Başkanı Trump'ın İran meselesini diplomasi yoluyla çözmek istediğini aktaran Vance, "Ancak, elbette başkanın başka seçenekleri de mevcut" hatırlatmasını yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray’da düzenlenen bir bilgilendirme toplantısında İran konusunda sorulan bir soruya yanıt verdi. İran ile ilgili önemli duyuruları ABD Başkanı Donald Trump’ın yapacağını vurgulayan Vance, Tahran yönetimi ile yürütülen müzakerelere atıfta bulunarak, "Başkan, mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak amacıyla yarın Cenevre’ye en iyi iki müzakerecisini gönderiyor. Ancak temel ilke basit: İran nükleer silaha sahip olamaz" dedi. İran’ın nükleer silah kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışmasının ABD açısından sorun teşkil ettiğinin altını çizen Vance, "Fakat, tam olarak bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar gördük" değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Trump’ın İran meselesini diplomasi yoluyla çözmek istediğini aktaran Vance, "Ancak, elbette başkanın başka seçenekleri de mevcut" hatırlatmasını yaptı.

