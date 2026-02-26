Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor!

Esirler Medya Ofisi, işgal altındaki topraklarda bulunan Damon Hapishanesi’nde tutulan 70 Filistinli kadın esirin Ramazan ayını ağır hak ihlalleri altında geçirdiğini açıkladı. Aralarında 24 annenin de bulunduğu esirlerin en temel insani haklardan mahrum bırakıldığı belirtildi.

Esirler Medya Ofisi, yaklaşık 70 Filistinli esir kadının Ramazan ayını zor koşullar altında geçirdiğini duyurdu. Açıklamaya göre 24'ü anne olan kadınlar, işgalcilerin baskıcı uygulamaları ve sistematik hak ihlalleriyle karşı karşıya.

Yapılan açıklamada, esir kadınların ailelerinin Ramazan'a "boş bir sandalye" ve derin bir hasretle girdiği ifade edildi. Aile ziyaretlerinin engellendiği, avukat görüşmelerinin kısıtlandığı ve cezaevlerinde olağanüstü hâl uygulamalarının sürdürüldüğü belirtildi.

KIZ ÇOCUKLARI DA ZİNDANDA

Esir kadınların büyük bölümünün "işgal karşıtı söylemleri" suçlamasıyla tutulduğu, aralarında gazeteciler, üniversite öğrencileri ve küçük yaşta kız çocuklarının da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca 10 yaşındaki İliya Militat'ın dramına dikkat çekildi. Anne ve babası "idari tutukluluk" kapsamında alıkonulan küçük çocuğun Ramazanı ailesinden ayrı geçirmek zorunda kaldığı, anne ve babasından haberleri yalnızca avukatlar aracılığıyla alabildiği kaydedildi.

Özgürlüğüne kavuşmuş bazı kadın esirlerin tanıklıklarına da yer verilen açıklamada, cezaevi yönetiminin imsakiye girişini engellediği, böylece esirlerin Ramazanın başlangıcını dahi öğrenemediği ifade edildi. Yemeklerin soğuk şekilde ve tek seferde verildiği, çorbanın "suya benzer" nitelikte olduğu, içme suyunun temiz olmadığı ve verilen gıda miktarının açlığı gidermeye yetmediği belirtildi.

Günlük uygulamalar arasında meyve verilmemesi, çürük sebzeler dağıtılması, yalnızca üç kaşık pirinç, aşırı haşlanmış bir yumurta ve günlük altı parça ekmekle yetinmek zorunda bırakılmaları yer alıyor. Herhangi bir itirazın ise yemek kesme dahil çeşitli cezalarla karşılık bulduğu aktarıldı.

Sağlık hizmetlerinin de yetersiz olduğu, kronik hastalığı bulunan esirlere dahi aynı ilacın verildiği ve kasıtlı tıbbi ihmalin kadınların durumunu ağırlaştırdığı vurgulandı.

Ramazan ayında dahi devam eden bu uygulamalar, cezaevlerindeki Filistinli esir kadınların yaşadığı insani dramı bir kez daha gözler önüne serdi.