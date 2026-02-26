Çiftçi ve besicinin yüzü güldü Beyaz yerini yeşile bıraktı
Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay yağan karın ardından 1 aydır aralıklarla devam eden yağmurlar, kuraklıktan bunalan toprağa adeta can suyu oldu.
Şanlıurfa’da bu kış etkili olan yağış, çiftçi ve hayvan besicilerinin yüzünü güldürdü. Son 2 yıldır susuzlukla mücadele eden üretici, bu yıl gökyüzünden gelen rahmetle yeniden umutlandı.
Beyaz örtünün ardından tarlalar yeşile bürünürken, meralar ise adeta yeniden hayat buldu. Kuruyan dereler uzun zaman sonra yeniden akarken küçük göletler de suyla doldu.
Daha önceki yıllarda mart sonu ve nisan başında arazilerde otlar yeşerirken bu sene yağan kar ve yağmur nedeniyle doğa erkenden yeşile büründü.
Şubat ayında ahırlarda saman ve kuru otlarla beslenen hayvanlar doğaya erken çıkarıldı.
Kuraklığın en ağır hissedildiği dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Abdulkerim Sert, "Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz.
İki sene önce yağmur yoktu, kuraktı. Biz çiftçiler ve bölge olarak etkileniyorduk. Zorluk da çekiyorduk. Hem hayvancılıkta hem tarımda sıkıntı çektik.
Şükür bu sene kar ve ardından gelen yağmurlar şubat ayında olmamıza rağmen her yer yemyeşil oldu. Şimdi hayvanlarımız içerde olması gerekirken tarlada, merada otlatıyoruz" diye konuştu.
