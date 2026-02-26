  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Çiftçi ve besicinin yüzü güldü Beyaz yerini yeşile bıraktı
IHA Giriş Tarihi:

Çiftçi ve besicinin yüzü güldü Beyaz yerini yeşile bıraktı

Şanlıurfa'da geçtiğimiz ay yağan karın ardından 1 aydır aralıklarla devam eden yağmurlar, kuraklıktan bunalan toprağa adeta can suyu oldu.

#1
#1

#2
#2

Şanlıurfa’da bu kış etkili olan yağış, çiftçi ve hayvan besicilerinin yüzünü güldürdü. Son 2 yıldır susuzlukla mücadele eden üretici, bu yıl gökyüzünden gelen rahmetle yeniden umutlandı.

#3
#3

Beyaz örtünün ardından tarlalar yeşile bürünürken, meralar ise adeta yeniden hayat buldu. Kuruyan dereler uzun zaman sonra yeniden akarken küçük göletler de suyla doldu.

#4
#4

Daha önceki yıllarda mart sonu ve nisan başında arazilerde otlar yeşerirken bu sene yağan kar ve yağmur nedeniyle doğa erkenden yeşile büründü.

#5
#5

Şubat ayında ahırlarda saman ve kuru otlarla beslenen hayvanlar doğaya erken çıkarıldı.

#6
#6

Kuraklığın en ağır hissedildiği dönemlerde büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Abdulkerim Sert, "Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz.

#7
#7

İki sene önce yağmur yoktu, kuraktı. Biz çiftçiler ve bölge olarak etkileniyorduk. Zorluk da çekiyorduk. Hem hayvancılıkta hem tarımda sıkıntı çektik.

#8
#8

Şükür bu sene kar ve ardından gelen yağmurlar şubat ayında olmamıza rağmen her yer yemyeşil oldu. Şimdi hayvanlarımız içerde olması gerekirken tarlada, merada otlatıyoruz" diye konuştu.

