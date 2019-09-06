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Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

Rusya Devlet Başkanı Putin, S-400 sistemleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'yi hava tehditlerine karşı güvenli bir şekilde koruyacak. Uluslararası alanda ve bölgedeki rolünün artıracağına inanıyorum' ifadelerini kullandı. Putin'in bu sözleri akıllara, "S-400 niye alındı, bize kim saldıracak?"diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını getirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:43
Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...

Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin, Vladivostok kentinde 2019 Doğu Ekonomik Forumu'nun (WEF) genel oturumunda yaptığı açıklamada, Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınmasından sonra Türkiye'nin hava tehditlerine karşı güvenli bir şekilde korunacağına, hem uluslararası alanda hem de bölgedeki rolünün arttığına inandığını söyledi.

Putin Başkan Erdoğan'la G7'ye katılma durumunu konuştuklarını ve Türkiye'nin böyle bir formatta olmak istediğini belirtikten sonra şöyle devam etti:

"Türkiye S-400 sistemlerini satın aldı ve şimdi hava tehditlerine karşı güvenli bir şekilde korunacak. Hem Türkiye’nin çalışmaları hem de uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurarak kesinlikle talebin yerinde olduğuna inanıyorum.'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: S-400 niye alıyoruz?

S-400'lerin Türkiye'nin hem bölgedeki hem de uluslararası ilişkilerdeki rolünü artırdığını belirten Putin'in açıklaması akıllara, ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz?'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta cevap nitediğindeydi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katarak tehditlere karşı caydırıcı güç olan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıktığı S-400'lerin alımına, gündeme geldiği günden beri karşı çıkıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:43
  1. Vladimir Putin
  2. Vladivostok
  3. Putin
  4. S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri
  5. S-400 hava savunma sistemleri
  6. S-400
  7. Kemal Kılıçdaroğlu

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