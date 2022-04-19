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Ekonomi Rus IT'ciler Türkiye'den konut almaya başladı
Ekonomi

Rus IT'ciler Türkiye'den konut almaya başladı

Rusya'dan ayrılan bilişim sektörü çalışanlarının büyük çoğunluğu Türkiye'den konut almaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:24:00 -
Rus IT'ciler Türkiye'den konut almaya başladı

Ruslar şubat sonundan itibaren yurtdışından emlak alımına hız verdi. Kommersant gazetesinin haberine göre, gidenler arasında bilişim sektörü temsilcileri başı çekiyor.

Gazeteye konuşan Bankacılık Kalkınma Enstitüsü'nden Yulia Makarenko, şubat-mart döneminde 70 bin bilişimcinin Rusya'dan ayrıldığını, nisanda bunlara 100 bin uzmanın daha eklenmesinin beklendiğini söyledi.

Rusya'dan ayrılan bilişimcilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başındaysa Türkiye geliyor. Daha varlıklı göçmenlerin tercihi ise Dubai'den yana.

Russia Sotheby's International Realty'den Yelena Mariniçeva, Rusya vatandaşlarından gelen emlak alım talebinin Gürcistan'da yüzde 10, Dubai ve Tayland'da yüzde 60-70, Türkiye'de ise yüzde 250 arttığını belirtiyor.

Rusların geleneksel olarak yoğun ilgi gösterdiği Yunanistan, Güney Kıbrıs, İspanya ve Portekiz gibi ülkelere olan talep ise yaptırımlar kaynaklı engeller nedeniyle güçleşmiş durumda. Ancak Kommersant, her şeye rağmen Rusların bu ülkelerden de konut almaya devam ettiğine dikkat çekmekte.

Türkrus

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