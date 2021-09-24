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Dünya Rus istihbarat helikopteri düştü!
Dünya

Rus istihbarat helikopteri düştü!

Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopter Kamçatka Yarımadası'nda düştü. Helikopterde 3 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 07:23:00 -
Rus istihbarat helikopteri düştü!

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Ostraya Dağı üzerinde uçuş yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait Ka-27 tipi helikopterle irtibatın kesildiği bildirildi. Helikopterde en az 3 kişinin bulunduğunu ifade edilirken, FSB kaynakları helikopterin düştüğünü açıkladı.

Helikopter enkazının bulunması için günün ilk ışıkları çalışma başlatılacağı duyurulurken, helikopterin bulunması için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait hava araçları ve kara personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

1970'li yıllarda Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Ka-27 tipi helikopterler deniz unsurlarının tespiti için kullanılıyordu.

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