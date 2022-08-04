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Spor Rus isimden tepki çeken açıklama: Türkiye'ye gidişlerine izin vermeyelim
Spor

Rus isimden tepki çeken açıklama: Türkiye'ye gidişlerine izin vermeyelim

Rusya'nın önde gelen kulüplerinden biri olan Lokomatif Moskova'nın eski başkanı Olga Smorodskaya, Rus futbolcuların Türkiye'ye gidişine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 09:58:00 - 2022-08-04 09:58:26
Rus isimden tepki çeken açıklama: Türkiye'ye gidişlerine izin vermeyelim

Rusya Premier Futbol Ligi'nin güçlü takımlarından Lokomotif Moskova'nı bir dönem başkanlığını yapan Olga Smorodskaya, Rus futbolcuların Türkiye'ye gitmesine izin verilmemesi çağrısında bulundu.

Smorodskaya, "lig seviyesi düşük olduğu" için Rus futbolcuların Türk kulüplerine gitmesine izin verilmemesi gerektiğini savundu.

Dinamo Kiev maçının ardından tepki çeken sözler

Smorodskaya Rus basınına verdiği demeçte, “Türkiye'nin ligi pek güçlü değil. Dürüst olmak gerekirse, herhangi bir Rus futbolcu orada rahatça oynayabilir. Diğer ülkeler yaptırımla yüzünden izin vermiyor diye Türkiye ligine gitmelerine gerek yok. Ben kimseyi bırakmazdım Biraz sabredip beklememiz gerekiyor ve güzel teklifler gelecek” dedi.

Zenit'i başarılı orta saha oyuncusu Magomed Ozdoyev, bu sezon Fatih Karagümrük ie sözleşme imzalamıştı.

Turkrus

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