Rus isimden! İran ve ambargo dersleri: artık Rus ekonomisinin 3 zaafı belli oldu! Ruslar hakkında duyurusu

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomi Enstitüsü uzun yıllardır yaptırımlara maruz kalan İran örneğinden yola çıkarak Rus ekonomisinin 3 temel zaafiyeti bulunduğu sonucuna vardı. Çalışmayı haberleştiren RBC gazetesi bu zaafiyetleri 3 başlıkta topladı:



1. "Ham madde uzmanlığından" çıkış imkanı olmaması:



Uzmanlar teknolojik sınırlılıklar ve ithalatın önündeki yaptırım engelleri nedeniyle işletmelerin kullandığı teknolojilerin süratle eskidiğini belirtiyor. Ayrıca dış pazarların kapanması pek çok sektörü kârlı olmaktan çıkarıyor. Bu da ülkeyi ekonomiyi çeşitlendirmekten alıkoyarak "ham madde uzmanlığına", yani petrol ve doğal gaz sektörlerine mahkum ediyor.



2. "Alternatif" ortaklara bağımlılık:



Analistler Rusya'nın yüzünü batıdan doğuya çevirdiğini, ancak doğulu ortakların batılıların yerini kısmen doldurabildiğini, ayrıca Rusya'nın zor durumda olmasından, "petrol fiyatlarında indirim" örneğinde olduğu gibi pragmatik davranarak fayda sağladığını belirtiyor. Analistler ayrıca stratejik olarak Çin'e yönelmenin ekonomiyi daha istikrarlı yapmadığını, sadece bu ülkeye olan bağımlılığı arttırdığı uyarısında bulunuyor.



3. Rubledeki değer kaybı ve enflasyon:



Enstitüye bağlı ekonomistler yaptırımların etrafından dolanmayı başarmanın para biriminin değerini korumaya ve enflasyonu düşürmeye yeterli olmadığını belirtiyor. Buna göre enflasyonun temeln nedeni yapısal dengesizlikler, yani ihracat azalırken yaptırımların maliyetleri arttırması ve kritik ithalat ödemeleri için eldeki döviz miktarının azalması.



turkrus'a göre: İran örneğini inceleyen uzmanlar ayrıca yaptırımların kısa ve uzun süreli etkileri bulunduğunu, bunlardan birinin de stagflasyon, yani durgunlukla enflasyonun aynı anda görülmesi olduğunu belirtiyor.