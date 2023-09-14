Rus isimden ezber bozan tavsiye: Hiç değilse Türkiye'ye gidin, böyle olmuyor

Rusya milli futbol takımının teknik direktörü Valeri, futbolcularına Rusya Ligi'nden ayrılıp güçlü Avrupa liglerinde oynama fırsatı kovalamalarını tavsiye etti. Katar ile oynanan ve 1-1 beraber biten hazırlık maçının ardından konuşan Karpin, "Gidebilecek olanlar ayrılsın, binlerce kez söyledim, yine tekrar ediyorum" dedi.



Karpin, Rus futbolcuların yurt dışına gitmesinin, oyuncuların seviyelerini yükselterek Rus milli takımının güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi, örnek olarak, oyuncuların çoğunun Avrupa'nın en güçlü liglerinde oynayan Hırvatistan milli takımını gösterdi.



Karpin'in bu açıklamasının ardından Rusya spor basınında Rus milli futbolculara, "Hiç değilse Türkiye ligine gitmeleri" yönünde tavsiye mesajları ve yorumları dikkati çekti.



Ukrayna krizi sonrası konan yaptırımları nedeniyle UEFA ve FIFA, Şubat 2022'de Rus kulüpleri ve milli takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını geçici olarak askıya almıştı.



Bu yüzden hazırlık maçı yapmakta bile zorlanan Rusya, son olarak Mısır ve Katar ile karşılaşmıştı.