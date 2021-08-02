Rus isimden büyük skandal! Azerbaycan'dan Rusya'ya nota

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’ne, Rus milletvekili Jirinovski’nin Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı protesto notası verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovski’nin 30 Temmuz Cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosuna açıklamasında, Azerbaycan devletçiliği ve yönetimiyle ilgili sözlerinden dolayı Rusya’nın Bakü Büyükelçisi’nin protesto notasını vermek üzere bakanlığa çağrıldığı ifade edildi.

Rus milletvekilinin gayri etik davrandığını ve sözlerinin Rusya ve Azerbaycan arasındaki 'dostluk ve stratejik ortaklık ruhuna uymadığı' kaydedilirken Jirinovskiy’in açıklamaları, 'sorumsuzca ve kışkırtıcı' olarak nitelendirildi.

Ne olmuştu?

Krizin nedeni, sağcı Rus siyasetçi Jirinovski'nin cuma günü Komsomolskaya Pravda radyosunun yayınında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve Azerbaycan'ı hedef alan sözleri.

Azerbaycan-Ermeni gerginliğini yorumlayan Jirinovski, Rusya Federasyonu'nun Rusya İmparatorluğu ve SSCB'nin bir parçası olan tüm bölgelere dönmesi gerektiğini savundu.

“Güney Kafkasya bizim etki alanımızdır” diye Jirinovski, Azerbaycan'daki iktidarı diktatörlükle suçladı, ABD Başkanı Joe Biden'ın isterse Aliyev'i iki hafta içinde devirebileceğini iddia etti. Rus politikacı, "Bu durumda, yalnızca Rusya Azerbaycan liderini kurtarabilir. Zaten Karabağ'daki toprakların teslim edilmesi nedeniyle birçok yurttaşın "hain" olarak adlandırdığı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da Rusya kurtardı" demişti.

Bakü'nün nota vermesi üzerine de yorum yapan Jirinovski bu kez Azerbaycan yönetimini "ifade özgürlüğünden habersiz olmakla" suçladı.